مبابي يفجر مفاجأة: أرفض إعلانات المراهنات ولم أتقاضَ أي مقابل مع منتخب فرنسا

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني ، رفضه التام للترويج لشركات المراهنات الرياضية، مشددًا على أن موقفه نابع من قناعة شخصية بعد رؤيته التأثيرات السلبية للمراهنات على أشخاص يعرفهم.

وقال مبابي، خلال تصريحات تلفزيونية: "لا أشارك في إعلانات المراهنات الرياضية، لقد رأيت ما تسببت به المراهنات لأشخاص أعرفهم."

وأضاف قائد المنتخب الفرنسي، أنه لا يتقاضى أي مقابل مادي نظير تمثيل منتخب بلاده، موضحًا: "المنتخب الفرنسي لا يدفع لي سنتًا واحدًا، بل إنني أتحمل تكاليف رحلاتي من مدريد بنفسي."

وكشف مبابي، عن رفضه المشاركة في حملة إعلانية لإحدى شركات المراهنات، رغم ارتباطها باتفاق خاص بحقوق الصورة، قائلًا: "أرادوا أن أشارك في إعلان لإحدى شركات المراهنات ضمن اتفاق حقوق الصورة، لكنني رفضت."

وتأتي تصريحات مبابي لتسلط الضوء على موقفه الرافض للترويج للمراهنات الرياضية، في وقت تتزايد فيه الشراكات التجارية بين الأندية والاتحادات الرياضية وشركات المراهنات في مختلف أنحاء العالم.