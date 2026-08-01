مرموش خارج القائمة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

أعلن الجهازان الفنيان لمانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي التشكيل الرسمي للمواجهة الودية التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد 2026-2027.

وسيغيب الدولي المصري عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي في مواجهة إنتر ميلان، بعدما انضم إلى معسكر الفريق في هونج كونج خلال الساعات الماضية عقب حصوله على راحة إضافية بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إلى جانب احتفاله بزفافه، إذ فضل الجهاز الفني منحه مزيدًا من الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، ريكو لويس، يوشكو جفارديول، وموفيني.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، ماتيو كوفاسيتش، سيمينيو، موباما، وسافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين.

في المقابل، جاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كارلوس أوجوستو، يان بيسيك، وبنجامين بافارد.

خط الوسط: فيديريكو دي ماركو، هنريك مخيتاريان، نيكولو باريلا، ألكسندر ستانكوفيتش، وديوف.

خط الهجوم: بيو إسبوزيتو، وإدريسيو.

وتقام المباراة على ملعب "كاي تاك سبورتس بارك" في هونج كونج، وتنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن البرنامج التحضيري للفريقين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.