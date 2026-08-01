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بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 
وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة تطبيقات للتسهيل على المواطنين منها تطبيق يمكن مشترك من شحن عداد الكهرباء من منزله بواسطة هاتفه المحمول، وهو تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية، وفيما يلى طريقة شحن العداد بالموبايل

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل

-تغيير كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد

أسعار شرائح الكهرباء بعد زيادة الأسعار 

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا

قيمة شحن عداد الكهرباء 

يتم خصم قيمة كل شريحة عند النقل إلى الشريحة الأعلى مع خصم قيمة خدمة العملاء  عند النقل إلى شريحة أعلى و رسوم النظافة في بداية الشهر مرة واحدة 

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة الشحن  34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات بالإضافة لرسوم النظافة َخدمة العملاء 

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات سيتم خصم  83 جنيه.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  سيتم خصم    230 جنيه

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات سيتم خصم    403 جنيه عند استهلاك 300 كيلو .

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات  تكون قيمة الخصم من الرصيد  795 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيه، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الخصم من الرصيد  1025 جنيه 

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 700   كيلووات تكون قيمة الخصم من الرصيد   1687 جنيه.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيه 

وعند استهلاك 900 كيلو  اشحن ب 2169 جنيه. 

وعند استهلاك 1000 كيلو اشحن  2410 جنيه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون اشحن ب  5480 جنيه


نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع


1- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
2- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.
3- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت شحن عداد الكهرباء داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.
4- يوضع كارت شحن عداد الكهرباء في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

5- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.
6- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.
7- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.
8- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.
9-  يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل،لاختبار سلامة عداد الكهرباء،

10- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء ترشيدًا للاستهلاك

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