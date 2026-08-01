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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينتي حدائق أكتوبر و٦ أكتوبر الجديدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينتي حدائق أكتوبر و٦ أكتوبر  الجديدة.

 وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، ورفع كفاءة مرافق البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلعت وزيرة الإسكان على نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة التشغيل الفعلي لمشروع خط ربط الصرف الصحي بأقطار 1200 مم و1400 مم، عقب الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله، حيث يخدم المشروع منطقة الكارما (263 فدانًا)، ومنطقة الريحان الأولى بالرعاية، وإسكان محافظة الجيزة، ومنطقة النرجس (1) التي تضم 645 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"، ومنطقة النرجس (2) التي تضم 309 عمارات بالمشروع نفسه، وذلك من خلال ربطها بمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة ربوة أكتوبر «ابني بيتك 6»، بما يعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي ويواكب التوسعات العمرانية بالمدينة.

تطوير الجزيرة الوسطى

كما تابعت وزيرة الإسكان نتائج أعمال رفع كفاءة مدخل المدينة من الطريق الأوسطي، والتي شملت تطوير الجزيرة الوسطى، وتكثيف أعمال الزراعة والعناية بالمسطحات الخضراء، وصيانة الأرصفة، ومراجعة منظومة الإنارة العامة، إلى جانب متابعة الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء، والتي أسفرت عن إزالة إشغالات بطريق زويل، وضبط مخالفات بمنطقة النرجس (1)، وإزالة حالة تحويل نشاط بمنطقة زهرة أكتوبر – المنطقة السابعة "ابني بيتك"، مع استمرار تنفيذ أعمال التجميل والصيانة بمنطقة فاليرا جاردنز (219 عمارة).

مشروع 810 عمارات

وفي السياق ذاته، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروع 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، وشملت المتابعة أعمال تنسيق الموقع العام، والطرق، والأرصفة، وشبكات المرافق، والزراعة، والمسطحات الخضراء، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لتسليم الوحدات للحاجزين وفقا للمواعيد المقررة.

مشروع مصنع معالجة المخلفات 

وفي مدينة ٦ أكتوبر  الجديدة، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن جولة لمسؤولي الجهاز بموقع مشروع مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمدفن الصحي، والذي يضم أعمال البنية التحتية، وخطوط المعالجة، والمباني الإدارية والخدمية، والمدفن الصحي، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات الفنية، لما يمثله المشروع من أهمية في دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على البيئة.

أعمال العدايات أسفل طريق الواحات بطول 200 متر

كما اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على موقف تنفيذ أعمال العدايات أسفل طريق الواحات بطول 200 متر طولي، باستخدام مواسير خرسانية بقطر 3400 مم، ضمن مشروع تأهيل محطة رافع الصرف الصحي بمنطقة "ابني بيتك 6"، والذي يستهدف استيعاب تصرفات الصرف الصحي لمدن ٦ أكتوبر وحدائق أكتوبر و٦ أكتوبر  الجديدة، بما يتواكب مع معدلات النمو العمراني المتسارعة.

تنفيذ خط طرد بقطر 1400 مم

كما يجري تنفيذ خط طرد بقطر 1400 مم بطول يقارب 10 كيلومترات، يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا، فيما بلغت نسبة تنفيذ الخط نسب متقدمة بإجمالي أطوال منفذة بلغ 3.4 كيلومتر، مع استمرار تنفيذ أعمال العدايات والتوريدات الخاصة بالمشروع.

الإسكان حدائق أكتوبر ٦ أكتوبر الجديدة

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