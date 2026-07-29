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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غلق وتشميع عدد من المحال التجارية بمدينة 6 أكتوبر| تفاصيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

 نفذ  جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة مكثفة لغلق وتشميع عدد من المحال التجارية بمول الخلود بالحي الأول، لمزاولتها النشاط دون الحصول على رخصة تشغيل.

وجاءت الحملة بتوجيه ومتابعة  أحمد حسني، و عبد الرحمن أبو العينين، و مصطفى درويش، مسؤولي التفتيش ولجنة الفحص والمعاينات وحملات الغلق والتشميع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة.

وأكد الجهاز أنه تم إلزام أصحاب المحال بسرعة استيفاء الإجراءات القانونية ورفع المستندات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لاستخراج رخص التشغيل، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين باللوائح والقوانين المنظمة، حفاظًا على الانضباط وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبناءً على تعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وتوجيهات المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، وتحت إشراف المهندس محمود مخلوف، المشرف العام على الإدارة العامة المركزية للتنمية، وبالتنسيق مع المهندس عمر حنفي، مدير تراخيص التشغيل، وشرطة التعمير.

مدينة 6 أكتوبر المحال التجارية مول الخلود

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