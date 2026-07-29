أول تعليق من الرئاسة العراقية على القصف الأمريكي السعودي لمواقع الحشد الشعبي

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق، وأسفر عن مقتـ..ل وإصابة عدد من المنتسبين.

ووصفت الرئاسة العراقية القصف بأنه اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق واستهدافاً لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال البيان الرئاسي أيضا: في الوقت الذي نؤكد فيه رفض العراق القاطع الاعتداء على أراضيه، نجدد موقفنا الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما دعت الرئاسة العراقية جميع الأطراف إلى احترام سيادة العراق والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة أمنه واستقراره، وضرورة تغليب لغة الحوار لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيدا من التصعيد والتوتر.