الصدر: العراق بحاجة للسلام ولن تنجر إلى الحرب

استنكر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر استهداف الأراضي العراقية من كل الدول والجهات.

كما أدان الصدر في بيان له أفعال الميليشيات الوقحة لجرّ العراق لحرب لا طائل منها، داعيا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة والعمل الجاد من أجل سلامة الشعب العراقي ومقدساته وعدم الانجرار للخرافات الطائفية المقيتة.

وكذا وجّه نداءا للميليشيات المسلحة على الأراضي العراقية قائلا " كما على المليشيات المنفلتة عدم إعطاء الذريعة للإخوة

في دول الخليج العربي لاستهداف أرضنا المقدسة.

فالعراق وشعبه بحاجة للسلام وكفانا حرباً قد استنزفت كل مقدرات

العراق وكرامته مع شديد الأسف.



ودعا الجميع إلى الحذر من خلايا الإرهاب النائمة في الداخل والخارج.. والتي

ستستعمل الطائفية حجة لزعزعة الأمن في العراق المقدس بحسب تصريحاته.

وتابع " وعلى الجميع التحلي بروح الأخوّة والسلام وعدم الانجرار خلف مخططات

العدو الصهيوأمريكي لجرّ الإخوة للقتال والتناحر.

وواصل : أرض العراق أرض المقدسات وعاصمة مذهب آل رسول الله صلى الله

عليه وآله، وإذ لم تكن هذه الأرض المقدسة منطلقاً لقصف الجمهورية

الإسلامية فعلى الإخوة في الحرس الثوري عدم قصف أراضينا المستقلة

المقدسة،

وزاد " وعلى الجميع التحلي بروح الأخوّة والسلام وعدم الانجرار خلف مخططات

العدو الصهيوأمريكي لجرّ الإخوة للقتال والتناحر.



وختم الصدر قائلا : هذه دعوة سلم وسلام مني لجميع دول الجوار.. لنعيش بعيداً عن القواعد والتطبيع والهيمنة الإستعمارية المقيتة.