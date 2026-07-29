الرئيس السيسي: نرحب بقرار رئيس مدغشقر بإقامة تمثيل دبلوماسي مقيم في القاهرة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساندة مصر للجهود الوطنية التي تقوم بها دولة مدغشقر لتنفيذ خارطة الطريق وتلبية طموحات الشعب.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم، بقصر الرئاسة فى مدينة العلمين، مع الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة، وذلك في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى إلى مصر.

وأشار الرئيس إلى أنه أعرب لرئيس مدغشقر عن اعتزازنا بدور القطاع الخاص المصري فى مدغشقر ومساهمته فى مشروعات البنية التحتية، واستعدادنا لنقل التجربة التنموية الشاملة إلى مدغشقر.

وأكد الرئيس السيسى، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم بين البلدين تمثل دفعة قوية، ورحب السيسي بقرار رئيس مدغشقر بإقامة تمثيل دبلوماسى مقيم لمدغشقر فى القاهرة .

وأوضح الرئيس السيسى، أنه بحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس مدغشقر، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين لحماية أمن واستقرار دول القارة الأفريقية.

كما أكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، لافتاً إلى المواقف الأفريقية الموحدة فى هذا الشأن، حيث إن مصر ومدغشقر من أكثر الدول الأفريقية تأثرًا بهذه الظاهرة.