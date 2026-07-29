الصورة تغيرت .. 50 % من الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو

أكد استطلاع جديد للرأي، أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يؤيدون اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لارتكابه إبادة جماعية على خلفية أفعاله في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "الإيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف"، فإن 49% من المشاركين قالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، في مقابل 27% عارضوا ذلك، و23% أعربوا عن عدم تأكدهم من الموقف، في مؤشر على انقسام حاد في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل وحربها في غزة.

وقال الاستطلاع إن 47% من المشاركين يعتقدون أن نتنياهو مذنب بارتكاب جرائم حرب في غزة، بينما رأى 24% عكس ذلك، وبقي 29% غير متأكدين.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، متهمة إياه باستخدام التجويع كوسيلة في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والاضطهاد، فضلاً عن توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين في غزة، ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي أسست المحكمة، إلا أن المحكمة تؤكد اختصاصها على الأراضي الفلسطينية، مما يضع واشنطن في موقف قانوني وسياسي معقد تجاه تنفيذ هذه المذكرة.

في السياق، تراجع عمدة نيويورك زهران ممداني، الأسبوع الماضي، عن تعهده السابق باعتقال نتنياهو إذا حضر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، معترفا بأن السلطة القانونية لتنفيذ المذكرة تقع بيد الحكومة الفيدرالية وليس سلطات المدينة، ودعاها إلى الانضمام للمحكمة وتنفيذ المذكرة.