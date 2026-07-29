قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة عاجل لمناقشة الإخفاقات المتكررة في تأمين امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
فريدة محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعرب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، عن بالغ استيائه مما أثير بشأن النتائج الاستثنائية لإحدى لجان الثانوية العامة بمركز فاقوس، مؤكدًا أن الأمر، إن صحت الوقائع المتداولة، يمثل جرس إنذار خطير يستوجب تحركًا عاجلًا من وزارة التربية والتعليم.

وأكد النائب أن القيادة السياسية تضع تطوير التعليم على رأس أولوياتها باعتباره المشروع القومي لبناء الإنسان المصري، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا بضرورة الارتقاء بجودة التعليم وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلا أن استمرار تكرار وقائع تثير الشكوك حول نزاهة الامتحانات يبعث برسالة مغايرة تمامًا لهذه التوجهات، ويقوض الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا الملف.

وأضاف أن أي منظومة تعليمية لا تقوم على النزاهة والعدالة لن تحقق أهدافها مهما بلغت الاستثمارات التي تُضخ فيها، وأن الحفاظ على هيبة الثانوية العامة لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو إنشاء المدارس، لأن العدالة هي أساس الثقة في التعليم.

وتساءل النائب:كيف تتكرر كل عام وقائع تثير الجدل حول الغش أو نتائج غير معتادة، بينما تعلن الوزارة في كل مرة أن منظومة التأمين أصبحت أكثر إحكامًا؟ وأين نتائج تقييم هذه المنظومة؟ ومن يحاسب المقصرين إذا ثبت وجود تقصير؟

وطالب النائب وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في كل ما أثير بشأن لجنة فاقوس، وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، مع محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه، أيًا كان موقعه، إذا كشفت التحقيقات عن مخالفات.

كما أعلن تقدمه بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب لمناقشة الإخفاقات المتكررة في تأمين امتحانات الثانوية العامة، ومراجعة منظومة الامتحانات بالكامل، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين، وصون حقوق الطلاب المجتهدين، والحفاظ على هيبة الدولة ومصداقية شهادة الثانوية العامة.

واختتم النائب بيانه قائلًا:“إذا كنا نتحدث عن بناء الجمهورية الجديدة، فلا يمكن أن نقبل بأي ممارسات أو أوجه قصور تهدر مبدأ تكافؤ الفرص. فالتعليم هو أساس بناء الدولة، وهيبة امتحانات الثانوية العامة جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة نفسها، وأي تقصير في هذا الملف يجب أن يقابل بالمحاسبة والإصلاح الفوري.

لجان الثانوية العامة مركز فاقوس وزارة التربية والتعليم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

هاني سويلم - وزير الري

الري تستعد لإطلاق ٥ مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه

الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم بناء القدرات والاستقرار في مدغشقر

الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم بناء القدرات والاستقرار في مدغشقر

وزير الطيران

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وموزمبيق لتعزيز التعاون الفني في مجال الطيران المدني

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد