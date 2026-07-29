الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، مراسم التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وذلك في ختام مباحثاتهما الثنائية بمدينة العلمين.

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة مذكرة تفاهم للتشاور السياسي وقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيرته في جمهورية مدغشقر، ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ وفرص الاستثمار ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ووزيرة خارجية مدغشقر ، ومذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية وقعها وزير الخارجية والتعاون الدولي ومدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر .

كذلك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ووقعها المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الرقمية والبريد والاتصالات في مدغشقر ، ومذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة ووقعها جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ونظيره في جمهورية مدغشقر .