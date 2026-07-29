طلب برلماني لتحقيق في نتائج لجنة ثانوية عامة حصل طلابها على أكثر من 90%

طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل بشأن نتائج إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد تداول معلومات تفيد بحصول جميع طلاب اللجنة على مجموع يزيد على 90%.

وأكد الغنيمي أن ما أثير بشأن نتائج اللجنة يستوجب التحقق منه بكل شفافية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وصونًا لمصداقية منظومة امتحانات الثانوية العامة التي تمثل مستقبل مئات الآلاف من الأسر المصرية.

ودعا عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة إلى سرعة فحص الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، للتأكد من صحة ما يتم تداوله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوزات.

وشدد الغنيمي على أن تحقيق العدالة والشفافية في منظومة التعليم يمثل أولوية، وأن أي شبهة تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية، بما يحافظ على حقوق الطلاب ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.