زياد ظاظا ودنيا وائل ضيوف صاحبة السعادة.. صور

يحل الفنان زياد ظاظا ودنيا وائل، ضيوف علي برنامج صاحبة السعادة من تقديم إسعاد يونس، الأحد.

وكان قد شارك كل من زياد ظاظا ودنيا وائل في بطولة مسلسل ميد تيرم.

قصة مسلسل ميد ترم

ميد ترم هو عمل درامي شبابي اجتماعي مصري من إنتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويروي قصص طلاب مصريين وعرب يدرسون في إحدى الجامعات المصرية ويتناول تحديات الحياة الجامعية، مثل الدراسة والعلاقات والتحديات الاجتماعية التي يواجهونها.



صُناع وأبطال مسلسل "ميد ترم"



ميد ترم من إخراج مريم الباجوري ويشاركها في الكتابة ومحمد الصادق، ويحمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هاني عادل، أحمد عزمي، بجانب الأبطال زياد ظاظا، ياسمينا العبد، دنيا وائل، يوسف رأفت، وجلا هشام، في عمل درامي يعكس روح الشباب وتحدياتهم في عالم مليء بالتغيّرات والطموحات.





