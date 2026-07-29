أحمد حلمي 50% وعمرو دياب 60%؜.. مجاميع المشاهير فى الثانوية العامة

لا صوت يعلو، فوق صوت نتيجة الثانوية العامة، والتي ظهرت خلال الساعات الماضية.

وقد أثبت نجاح عدد كبير من الفنانين أن مجموع الثانوية العامة ليس شرطًا للنجاح في الحياة العملية، خاصة إن كنت تملك موهبة، وفى السطور التالية نستعرض أبرز درجات هؤلاء الفنانين:

عمرو دياب

يعد الفنان عمرو دياب نموذجا للنجاح فى الوسط الفني، فقد استطاع أن يحافظ على نجوميته لسنوات طويلة، وقد أحرز مجموع 60% فى الثانوية العامة.

أحمد حلمى

الفنان أحمد حلمى لم يحصد مجموعا مرتفعا فى الثانوية العامة، حيث حصل على مجموع درجات يوازى 50% فقط، والتحق بمعهد فنون مسرحية قسم ديكور.

تامر حسني

أما الفنان تامر حسني، فقد حصل على مجموع 73% في الثانوية العامة.

أمير كرارة

حصل الفنان أمير كرارة مع مجموع يوازى الـ 52%، وقد أصبح بعد ذلك مذيعاً، ثم انضم الى مجال التمثيل.

روبى

حصلت روبى على مجموع 60% فى الثانوية العامة، وقد التحقت بكلية الحقوق.

خالد أنور

كشف خالد أنور أنه حصل على مجموع 65% فى الثانوية العامة، مؤكداً أنه انشغل خلال تلك الفترة بالمسرح المدرسى.