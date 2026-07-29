الليلة بالسامر.. عرض "البؤساء" ضمن المهرجان القومي للمسرح

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح السامر أول عروضها المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة، والمستمرة حتى 11 أغسطس المقبل.

العرض بعنوان "البؤساء"، لفرقة "ابدأ حلمك" بكفر الشيخ، عن رواية فيكتور هوجو، دراماتورج وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه حول سجين يحاول الهروب مرات عديدة بحثا عن حريته، وتتعنت السلطة تجاهه، حتى تندلع الثورة من أجل الحرية والعدالة.

"البؤساء" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتم ترشيحه للمهرجان عقب الحصول على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ويأتي ضمن ستة عروض تقدمها هيئة قصور الثقافة بالمهرجان، ومن المقرر أن يستمر عرضه بالمجان حتى غد الخميس.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويا، ويرأس دورته الحالية الفنان محمد رياض، ويضم برنامجا متنوعا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية لدعم الحركة المسرحية وفتح آفاق جديدة للإبداع.