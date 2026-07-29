الزمالك يمنح معتمد جمال حرية تشكيل الجهاز الفني المعاون

منح نادي الزمالك، معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حرية اختيار الجهاز الفني المساعد له في مهمته بالموسم الجديد.

وخلال اجتماع عقده حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك والمكلف بإدارة الكرة بعد رحيل جون إدوارد المدير الرياضي فقد اتفق مع المدرب على تكوين جهازه الفني بالكامل.

قرارات ثورية في الزمالك

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عددًا من القرارات الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: قبول استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مع إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي.

ثانيًا: الإبقاء على الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري.

ثالثًا: تقرر انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه في حالة انعقاد دائم لترتيب الأمور الخاصة بكرة القدم و إعلان أسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكرة قريبًا.