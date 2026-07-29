روسيا تعلن إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً وتوجيه إليه تهمة تقديم المساعدة لتنفيذ عمليات إرهاب

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له إلى توقيف 46 شابا من مستخدمي تطبيق "دايفينتشيك" على تليجرام بتهمة الاعتداء على عناصر الأمن وإشعال حرائق بتعليمات من استخبارات كييف.

وذكر الجهاز الروسي في بيانه قائلا : عناصر من استخبارات كييف متنكرين بزي نسائي تواصلوا مع شبان روس عبر تطبيق "دايفينتشيك" واستطاعوا خداعهم للانضمام إلى الإرهاب.

وأضاف : إدارة تليجرام لم تحذف القنوات والمحادثات والحسابات الآلية التي استخدمتها استخبارات كييف للتخطيط لهجمات إرهابية وعمليات قتل جماعي بالبلاد

وخُتم البيان الروسي بالقول : استخبارات كييف استخدمت تطبيق تليجرام لارتكاب جرائم مما أسفر عن سقوط ضحايا عديدين بينهم أطفال وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.