ترامب يلتقي زيلينسكي المحرض ضد روسيا ونتنياهو لطلب إبادة إيران

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات منفصلة من المتوقع أن تركز على الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيلتقي بنتنياهو لمناقشة الحرب في إيران، والتقدم المحرز في المفاوضات مع لبنان، والجهود المبذولة لتوسيع اتفاقيات أبراهام.

ويريد نتنياهو أن تواصل أمريكا قصف إيران وإبادتها كما فعل مع غزة.

خلال اجتماع ترامب مع زيلينسكي، سيناقش الزعيمان عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكره المسؤول.

وأضاف المسؤول: "حان الوقت لإنهاء الحرب".

في وقت سابق من يوم الاثنين، قلل ترامب من شأن مزاعم زيلينسكي بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية عن القواعد العسكرية الأمريكية، قائلاً: "لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك، وبالتأكيد ليس على مستوى عالٍ".

يخطط كل من نتنياهو وزيلينسكي لحضور جنازة السيناتور الراحل ليندسي جراهام في واشنطن اليوم الثلاثاء.