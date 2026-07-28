مصر تتصدر الدول العربية في حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول

أفادت مجلة فوربس بأن المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول (GIRAI) يصنف 135 دولة وإقليماً وفقاً لمدى نجاحها في تحويل مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى سياسات وممارسات فعلية، عبر خمسة محاور رئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي القائمة على احترام الحقوق.

ومع وصول معدل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 53% من سكان العالم، تصدرت مصر الدول العربية في نسخة المؤشر لعام 2026. وفيما يلي أعلى الدول العربية تصنيفاً في المؤشر.

مصر 48

الأردن 49

قطر 52

الإمارات 55

عُمان 62

المغرب 63

السعودية 67

البحرين 75

ليبيا 78

الكويت 90