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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد كمال: منتخب مصر للسيدات جاهز لتحدي أمم أفريقيا.. ونتعامل مع كل مباراة على حدة

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
رباب الهواري

أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، أن المنتخب أنهى استعداداته بشكل جيد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، مشددًا على أن جميع اللاعبات في حالة جاهزية فنية وبدنية قبل مواجهة زامبيا في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

وأوضح كمال، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وفر برنامج إعداد مميزًا تضمن عددًا من المباريات الودية، بهدف تجهيز اللاعبات بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات، بما يساعد الفريق على الظهور بصورة قوية أمام المنتخبات المشاركة.

وأشار المدير الفني إلى أن المجموعة تضم منتخبات تمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية، وعلى رأسها منتخب زامبيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يدرك جيدًا حجم التحديات التي تنتظر المنتخب خلال البطولة.

وأضاف أن كرة القدم النسائية في القارة الأفريقية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على قوة المنتخبات المشاركة، لافتًا إلى أن الكرة النسائية في مصر أيضًا تشهد تقدمًا وانتشارًا أكبر، مع استمرار العمل على تطويرها ورفع مستوى المنافسة.

كما حرص محمد كمال على توجيه الشكر إلى المملكة المغربية على حسن الاستقبال والتنظيم، مؤكدًا أن منتخب مصر يسعى لتقديم أداء مشرف يعكس تطور الكرة النسائية المصرية، مع التركيز على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل والسعي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

من جانبها، أكدت مها الدمرداش، قائدة منتخب مصر للسيدات، أن الفريق يكن كل الاحترام للمنتخبات المشاركة في البطولة، مشيرة إلى أن اللاعبات يدركن قيمة تمثيل الكرة المصرية في هذا المحفل القاري.

وأضافت أن منتخب مصر يمتلك شخصية كبيرة، ويستمد الحافز من الإنجاز الذي حققه منتخب الرجال في كأس العالم، مؤكدة أن جميع اللاعبات عازمات على تقديم أفضل مستوى ممكن في كل مباراة، مع التركيز على كل مواجهة على حدة من أجل تحقيق أهداف المنتخب والوصول إلى أفضل النتائج خلال البطولة


 

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