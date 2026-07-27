سعر الذهب اليوم .. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 357 جنيهًا

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 في مصر تراجعًا جديدًا بمختلف الأعيرة، مواصلًا خسائره مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وسط انخفاض في سعر الأوقية عالميًا. وفقد عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 45 جنيهًا، بينما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 357 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض أسعار باقي الأعيرة.

انخفاض أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 51 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 44.62 جنيهًا.

هبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 38.25 جنيهًا.

انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 29.75 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 357 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يوليو 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6789 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5940 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5092 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3960 جنيهًا.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 211162 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47523 جنيهًا.