الإعدام لعامل جديد بمدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة الاعتداء على الطلاب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، بمعاقبة عامل بالإعدام ومعاقبة جنايني بالسجن المؤبد بمدرسة دولية، لاتهامهم بالتعدي على طلاب مدرسة دولية بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بورود بلاغات اخري ضد عامل وجنايني داخل مدرسة دولية بناطق دائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، الي قيام المتهمين كل من "ر.ع.ع" عامل و"س.خ.ر" جنايني، خطفا بالقوة المجني عليهما طفلة مستغلا عملهما بالمدرسة الملتحقة بان اقتادها عنوة الي مكان نائي بعيد عن أعين متولي رعايتها والات المراقبة، الغرفة الخاصة بهما بفناء المدرسة والتعدي عليها مستغلان حداثة سنها، حيث قام المتهم الاول بحسر ملابسها مع تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة شادا من أزره، بأن أحكم غلق باب الغرفة واقفا حارسا عليها، وكذلك خطف وتعدي علي المجني عليها الثانية وتعدي عليها وهددها في حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره، كما قام بالتعدي علي المجني عليه “طفل” مستغلان حداثة سنه والتعدي عليه بالخطف والتهديد، وبعرض المجني عليهما عرضا قانونيا تعرفوا علي المتهم واقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر للعرض علي جهات التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.