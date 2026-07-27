لما جبريل عن جدل منع المحجبات من نزول البحر ودخول الأماكن بالانستجرام: بلد تلت أربعها محجبات

تحدثت الإعلامية لما جبريل، خلال فقرتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة MBC مصر، عن الجدل المتكرر حول ملابس المصطافين على الشواطئ، مؤكدة أن البحر مساحة عامة من حق الجميع الاستمتاع بها دون أحكام أو تصنيفات.

وقالت لما جبريل: "مش عارفة إمتى هنفهم إن البحر بتاع الناس كلها، إحنا طلعنا لقينا البحر للناس كلها، والمحجبة وغير المحجبة من حقهم ينزلوا البحر ويستمتعوا من غير ما حد يبص لهم أو يحكم عليهم".

وأضافت أن مصر مجتمع متنوع، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السيدات فيها محجبات، وأن من حق كل شخص اختيار ما يناسبه طالما لا يفرض اختياره على الآخرين.

وتطرقت لما جبريل إلى انتشار ملابس السباحة المحتشمة "البوركيني" عالميًا، موضحة أن عددًا من النجمات العالميات ظهرن به، وأن الصحافة العالمية تناولت الأمر باعتباره اختيارًا شخصيًا ووسيلة للحماية من الشمس، لافتة إلى وجود أشكال وتصميمات متعددة منه تناسب مختلف الأذواق.

كما انتقدت بعض الممارسات التي تحول الشواطئ إلى مساحة للتفرقة الطبقية، قائلة إن البعض أصبح يضع معايير لدخول بعض الأماكن بناءً على المظاهر أو المكانة الاجتماعية، مضيفة: "بقى فيه أماكن بتسأل أنت صاحب الأونر ولا؟، وكأننا خلصنا من الطبقية في حاجات ورجعنا نعملها في حاجات تانية."

نسيب كل واحد يعيش اختيار

واختتمت لما جبريل حديثها بالدعوة إلى الاستمتاع بأجواء الصيف بعيدًا عن الأحكام المسبقة، قائلة: “ياريت نستمتع يا جماعة، ونسيب كل واحد يعيش اختياره من غير ما نحكم عليه.”