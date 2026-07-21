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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لما جبريل: هاني شنودة ساب فن مش هيموت ونجوم غيروا الفن العربي

لما جبريل
لما جبريل
أحمد البهى

علقت الإعلامية لما جبريل على وفاة الموسيقار الكبير هاني شنودة، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ83 عاما، ويقام عزاؤه اليوم بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

وقالت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر: "خبر حزين رحيل الموسيقار هاني شنودة، مكنش راجل عادي غير شكل الأغنية في أول السبعينيات وأضاف أدوات مختلفة زي الأورج، وموسيقى الافلام، وبصمته في الأغنية الشعبية وكان عقبري وسابق زمانه".

وتابعت لما جبريل: "واكتشف محمد منير وتقديمه في البوم "شبابيك"، "لما بنتولد" وعمرو دياب اللي ساعده يجي من بورسعيد للقاهرة، ساب فن مش هيموت ونجوم غيروا شكل الفن في الوطن العربي".

يذكر أن الإعلامية لما جبريل تقدم فقرة متخصصة في التريندات ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أسبوعيًا يومي الأحد والإثنين، وتتناول من خلالها ما يحدث على السوشيال ميديا، طوال الأسبوع وكيف يتفاعل معها الجمهور.

الإعلامية لما جبريل لما جبريل الموسيقار الكبير هاني شنودة

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