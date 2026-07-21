بالعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فادية عكاشة

تعرضت الفنانة فادية عكاشة إلى أزمة صحية شديدة تسبب فى دخولها المستشفى بالعناية المركزة وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

وعلم صدى البلد أن فادية عكاشة أصيبت بجلطة فى المخ بعد أن كانت تعرضت إلى ورم فى المخ إلا أنها لم تعالج منه بسبب حالتها الصحية وحاليا تمكث فى العناية المركزة وسط دعوات المحبين لها بالشفاء العاجل.

احتفالية دار الرعاية برئاسة أشرف زكي

شهدت احتفالية مرور ثلاث سنوات على افتتاح دار رعاية كبار الفنانين العديد من الرسائل المهمة، كان أبرزها إعلان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، انتهاء الأزمة التي نشبت مؤخرًا مع الفنان منير مكرم، وعودته إلى مجلس النقابة، إلى جانب كشفه عن تعرض الفنانة القديرة فادية عكاشة لوعكة صحية، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وأكد أشرف زكي، خلال كلمته في الاحتفالية، أن الخلاف الذي وقع مؤخرًا أصبح من الماضي، مشيرًا إلى تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الفنان منير مكرم داخل نقابة المهن التمثيلية، وما يقدمه من جهود لخدمة زملائه الفنانين.

وقال نقيب المهن التمثيلية إنه لا يمكن إنكار المجهود الكبير الذي يبذله منير مكرم، مضيفًا أنه رغم استيائه من الموقف الأخير الذي شهدته أروقة نادي النقابة، فإن الأمور انتهت، مؤكدًا أن روح المحبة والتسامح هي التي تجمع أبناء الوسط الفني، وأن صفحة الخلافات قد طويت.

وجاءت تصريحات أشرف زكي لتضع حدًا للأزمة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بعدما تقدم الفنان منير مكرم باستقالته من مجلس النقابة على خلفية الخلافات التي شهدها نادي نقابة المهن التمثيلية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء الجمعية العمومية والفنانين.

ومن جانبه، حرص الفنان منير مكرم على تقديم اعتذار علني خلال الاحتفالية، مؤكدًا احترامه الكبير للدكتور أشرف زكي، ومشيدًا بما يتمتع به من حكمة وسعة صدر، كما اعتذر عما بدر من نجله خلال الواقعة الأخيرة، معربًا عن تقديره للعلاقة التي تجمعهما، ورغبته في استمرار العمل داخل النقابة لخدمة الفنانين.

وفي سياق آخر، أعلن أشرف زكي خلال المناسبة للإعلان عن تعرض الفنانة القديرة فادية عكاشة لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مطالبًا الحضور بالدعاء لها، ومتمنيًا أن تتجاوز أزمتها الصحية في أقرب وقت وتعود إلى جمهورها ومحبيها بكامل صحتها.

واختتم نقيب المهن التمثيلية كلمته بالتأكيد على أن دار رعاية كبار الفنانين أصبحت نموذجًا مهمًا لرعاية رموز الفن المصري، مشيرًا إلى استمرار النقابة في تقديم الدعم الكامل للفنانين، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإنساني، في إطار حرصها على رد الجميل لكل من أثرى الساحة الفنية بعطائه وإبداعه.