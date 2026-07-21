قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوترات العسكرية ترفع تكلفة التجارة.. وخبير يحذر من موجة تضخم جديدة
"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. وتوقع رذاذ خفيف ونشاط للرياح
أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بأسعار مخفضة.. عرض فيلم "خلي بالك من نفسك" غدا في 8 محافظات

خلي بالك من نفسك
خلي بالك من نفسك
أحمد البهى

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من صباح غد الأربعاء، فيلم "خلي بالك من نفسك"، بعدد من مواقعها الثقافية في المحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب".

ويعرض الفيلم في 8 محافظات على النحو التالي: 
"القاهرة" بقصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة حلوان، "الجيزة" بمكتبة البحر الأعظم، "الشرقية" بقصر ثقافة الزقازيق، "البحيرة" بقصر ثقافة دمنهور، "كفر الشيخ" بالمركز الثقافي، "قنا" بقصر ثقافة نجع حمادي وقصر ثقافة قنا، "جنوب سيناء" بقصر ثقافة شرم الشيخ، و"البحر الأحمر" بقصر ثقافة الغردقة.

وتستقبل تلك المواقع الجمهور في 10 صباحا، 1 ظهرا، 3 عصرا، 6 مساء، 9 مساء، و12 منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض يبلغ 40 جنيها.

خلي بالك من نفسك" تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم إياد نصار، ماجد المصري، وكريم فهمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن حول المذيع "علاء" الذي يخشى الارتباط إلى أن يتلقي مصادفة بـ"فريدة" التي تبدو له الفتاة الرقيقة المثالية، قبل أن يكتشف أنها تخفي سرا صادما، لتنطلق بينهما سلسلة من المغامرات والمواقف المشوقة.

خلي بالك من نفسك فيلم خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

ضبط المتهم في واقعة فتاة طنطا

ضبط المتهمين بالاعتداء على فتاة بالضرب المبرح بطنطا

النيابة الإدارية

مفتي الجمهورية يشيد بالدور الحيوي للنيابة الإدارية في صون المال العام

صورة أرشيفية

إصابة رئيس وحدة محلية بالغربية في حادث تصادم على طريق طنطا ـ بسيون

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد