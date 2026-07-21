بأسعار مخفضة.. عرض فيلم "خلي بالك من نفسك" غدا في 8 محافظات

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من صباح غد الأربعاء، فيلم "خلي بالك من نفسك"، بعدد من مواقعها الثقافية في المحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب".

ويعرض الفيلم في 8 محافظات على النحو التالي:

"القاهرة" بقصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة حلوان، "الجيزة" بمكتبة البحر الأعظم، "الشرقية" بقصر ثقافة الزقازيق، "البحيرة" بقصر ثقافة دمنهور، "كفر الشيخ" بالمركز الثقافي، "قنا" بقصر ثقافة نجع حمادي وقصر ثقافة قنا، "جنوب سيناء" بقصر ثقافة شرم الشيخ، و"البحر الأحمر" بقصر ثقافة الغردقة.

وتستقبل تلك المواقع الجمهور في 10 صباحا، 1 ظهرا، 3 عصرا، 6 مساء، 9 مساء، و12 منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض يبلغ 40 جنيها.

خلي بالك من نفسك" تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم إياد نصار، ماجد المصري، وكريم فهمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن حول المذيع "علاء" الذي يخشى الارتباط إلى أن يتلقي مصادفة بـ"فريدة" التي تبدو له الفتاة الرقيقة المثالية، قبل أن يكتشف أنها تخفي سرا صادما، لتنطلق بينهما سلسلة من المغامرات والمواقف المشوقة.