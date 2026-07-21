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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى السمسمية بالإسماعيلية.. الأحد المقبل

ملتقي السمسمية
ملتقي السمسمية
أحمد البهى

تنطلق في التاسعة مساء الأحد المقبل 26 يوليو، بقصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات ملتقى السمسمية في دورته الرابعة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لصون هذا التراث العريق باعتباره أحد أبرز ملامح الهوية الثقافية المصرية.

الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنان الراحل محمد الوزيري، ويستمر على مدار يومين بمشاركة فرق من محافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، أسوان، والدقهلية، ومدير الملتقى الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ويشهد حفل افتتاح الملتقى الذي يخرجه الفنان ماهر كمال، عرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة الفنان الراحل محمد الوزيري، إلى جانب تكريم عدد من رموز العزف والغناء على آلة السمسمية تقديرا لإسهاماتهم في الحفاظ على هذا الفن الشعبي الأصيل، وهم الفنان فوزي الجمل "الإسماعيلية"، الفنان أحمد منسي "بورسعيد"، الفنان عيد "جنوب سيناء". كما يكرم الملتقى أسماء الراحلين محمد الوزيري، والكابتن غزالي "السويس"، ومحمد ميدا "الإسماعيلية".

كما يتضمن الحفل عروضا فنية بمشاركة فرق: الإسماعيلية للآلات الشعبية، السويس للآلات شعبية، بورسعيد للآلات شعبية، الصحبة ببورسعيد، الضمة بالإسماعيلية، الطور التلقائية، أسوان التلقائية، المطرية للآلات الشعبية، والغردقة للآلات الشعبية.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، ويأتي في إطار فعاليات وزارة الثقافة الرامية إلى الحفاظ على التراث الفني غير المادي، ودعم الفنون الشعبية الأصيلة، وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة، والتأكيد على مكانة السمسمية كرمز من رموز الهوية المصرية، خاصة بعد تسجيلها ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو في ديسمبر 2024.

قصر ثقافة الإسماعيلية ملتقى السمسمية وزير الثقافة

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