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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسمة وهبة تعلن تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية

بسمة وهبة تعلن تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية
بسمة وهبة تعلن تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية
علا محمد

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية.

وشاركت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، وظهرت وهي لا تزال تحت تأثير التخدير، حيث بدأت تتساءل فور إفاقتها عن فريق الإعداد والإخراج، في إشارة إلى ارتباطها الشديد بعملها الإعلامي.

وعلقت الإعلامية على الفيديو قائلة: “أعمل إيه.. بعشق شغلي”.

وأضافت: "تفتكروا في غرفة الإفاقة خرفت بإيه لزوجي".

ولم تكشف بسمة وهبة حتى الآن عن تفاصيل الوعكة الصحية أو نوع العملية التي أجرتها.

وقدمت الإعلامية بسمة وهبة تجربة عملية على الهواء لكشف أساليب غش البن، خلال حلقة برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، في إطار توعية المواطنين بكيفية التمييز بين القهوة الأصلية والمغشوشة، بعد تزايد التحذيرات من انتشار هذه الظاهرة في الأسواق.

الإعلامية المصرية بسمة وهبة ع بسمة وهبة وهبة عن تعرضها لوعكة صحية بسمة وهبة حتى الآن عن تفاصيل الوعكة الصحية

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