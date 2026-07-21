بسمة وهبة تعلن تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية.

وشاركت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، وظهرت وهي لا تزال تحت تأثير التخدير، حيث بدأت تتساءل فور إفاقتها عن فريق الإعداد والإخراج، في إشارة إلى ارتباطها الشديد بعملها الإعلامي.

وعلقت الإعلامية على الفيديو قائلة: “أعمل إيه.. بعشق شغلي”.

وأضافت: "تفتكروا في غرفة الإفاقة خرفت بإيه لزوجي".

ولم تكشف بسمة وهبة حتى الآن عن تفاصيل الوعكة الصحية أو نوع العملية التي أجرتها.

وقدمت الإعلامية بسمة وهبة تجربة عملية على الهواء لكشف أساليب غش البن، خلال حلقة برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، في إطار توعية المواطنين بكيفية التمييز بين القهوة الأصلية والمغشوشة، بعد تزايد التحذيرات من انتشار هذه الظاهرة في الأسواق.