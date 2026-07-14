هل كنت بشرب عصير بسلة ونوى بلح؟.. صدمة بسمة وهبة من مضبوطات البن المغشوش

اقتحمت الإعلامية بسمة وهبة استوديو برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، لتقدم الحلقة بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة، موجهة رسالة للجمهور قائلة: لا تقلقوا وثقوا فيا، صبراً جميلاً، معلنة عن تخصيص حلقة جديدة بعنوان لا للغش والنصب.

وكشفت وهبة خلال الحلقة عن تفاصيل وكواليس غش السلع الغذائية، موضحة أن المدان الأول والأخير في هذه الممارسات هو التاجر النصاب، ومحذرة من الأساليب المتبعة في هذا الشأن.

واستعرضت الإعلامية لغة الأرقام الصادمة حول استهلاك المصريين للقهوة، مشيرة إلى أن المواطنين يستهلكون 80 ألف طن من البن سنوياً، ما يعادل 80 مليون كيلو في السنة الواحدة، وبمعدل يصل إلى 220 ألف كيلو بن في اليوم الواحد، في حين يتراوح متوسط سعر الكيلو من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.

وحذرت وهبة من أن هناك 11 ألف كيلو بن مغشوش يستهلكها المصريون يومياً، معقبة بتعجب: هل أنا كبسمة وهبة كنت بشرب عصير بسلة وعصير نوى بلح؟.

وأضافت أن الجميع تعرضوا للخداع وكانوا يتناولون البسلة بدلاً من البن، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة الأجهزة الأمنية والحملات الرقابية القوية التي نجحت في ضبط هؤلاء التجار الغشاشين وإيقاف عمليات النصب على المستهلكين



