الكويت تدين عدوان إيران أسفر عن إصابة عسكريين وألحق أَضرارا مادية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدفها، مساء اليوم الثلاثاء، وأدى إلى إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الكويتية وتسبب بأضرار مادية.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان، تأكيدها على أن استمرار العدوان الإيراني الآثم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحديا سافرا للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ويعكس إصرارا على مواصلة نهج عدائي، وتقويضا غير مسئول للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

وشددت على حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.