مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة في طوخ بالقليوبية

شهدت قرية زاوية بلتان التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، بينهم سيدات، وذلك على خلفية خلافات جيرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط جميع أطراف الواقعة.



وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين يضمان 5 أشخاص، بينهم سيدات، بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي، والتعدى علي احدى السيدات بالضرب، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وبعد تقنين الإجراءات، بقيادة معاوني رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن التعدي على بعضهم البعض، بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.