قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تجديد تكليف الدكتور علي إسماعيل علي علي صابر، إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف دمياط، لمدة عام.

تكليف الدكتور علي إسماعيل صابر مديرًا لمديرية أوقاف دمياط

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

تجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة مديرًا عامًّا للدعوة بمديرية أوقاف أسيوط

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد أصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة حسن، إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف أسيوط، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد محمد بتسيير أعمال مدير عام مديرية أوقاف الفيوم

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرر تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد محمد - مفتش دعوة بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.