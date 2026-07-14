ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورا جديدة و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و خطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة جذابة لافته من الجيم بملابس رياضية تكشف عن جمالها و رشاقتها.

و كانت قد كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحلم بتقديم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة كاميليا.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع ET بالعربي: "في ممثلة زمان اسمها كاميليا، أنا عايزة أعمل قصة حياتها، كاميليا كانت موجودة في الأربعينات والخمسينات وكانت إسكندرانية طليانية، وقصتها لوحدها فيلم".

وأضافت أن قصة حياة كاميليا مليئة بالأحداث المثيرة، قائلة: "قصتها رهيبة، شبه حاجات نتفليكس كده، لما يقولك true story وتبقى قاعد مشدود جدا، هي قصتها كده، وإحنا شبه بعض شكلا، وأنا إسكندرانية أوكي، بس مش طليانية".