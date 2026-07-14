في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان

كشفت مصادر نقلها موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، محذرًا من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا قد يؤدي إلى زيادة التوترات وفتح الباب أمام تصعيد إقليمي.

وبحسب التقرير، أبلغ ترامب نتنياهو خلال اتصال هاتفي أن الانتشار الإسرائيلي في سوريا يثير مخاوف بشأن الاستقرار، داعيًا إلى خطوات من شأنها خفض حدة التوتر في المنطقة.

وجاءت المكالمة بين ترامب ونتنياهو بعد يوم واحد من اجتماع ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، في لقاء تناول ملفات إقليمية ومساعي تهدئة الأوضاع في سوريا.