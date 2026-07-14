رئيس وزراء باكستان يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية ويؤكد دعم بلاده التام لها

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعم باكستان الثابت لأمن المملكة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني -في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"- "تجدد باكستان التأكيد على دعمها الثابت لأمن المملكة، وتقف في تضامن تام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذه اللحظة الحرجة".

جاءت إدانة رئيس الوزراء الباكستاني بعد يوم من إعلان السعودية أنها اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه جنوب البلاد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان، أوردته صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن مثل هذه الأعمال المشينة تشكل انتهاكًا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، ومن شأنها أن تزيد من تقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن باكستان ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء المنطقة.