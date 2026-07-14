أول تعليق من عدي الدباغ بعد تعرضه لحادث سير

حرص الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، على طمأنة جماهيره بعد تعرضه لحادث سير أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

و كتب عدي الدباغ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمدلله.

وتعرض اللاعب الفلسطينى الدولى عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول الكروى نادي الزمالك، لحادث سير مروع بالسيارة.

وشارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد فيديو لحادث السير والسيارة و علق عليها قائلاً: عدي الدباغ نجم الزمالك يتعرض لحادث سير.

وأوضحت المصادر ان اللاعب خرج بحالة جيدة ولكن تعرضت السيارة التي كان يقودها المهاجم الفلسطيني لأضرار جسيمة، وتم نقلها بواسطة ونش.

كان لاعبو الزمالك قد حصلوا على فترة راحة بعد نهاية الموسم المنقضي، على أن يعود الابيض في الفترة القادمة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.