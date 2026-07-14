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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة صيفية ناعمة.. فرح شعبان تتألق بفستان أصفر أنيق

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

خطفت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة من مشاركتها في أحد الفعاليات، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة نالت إعجاب جمهورها، وتفاعل معها الآلاف من المتابعين.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان فستانًا طويلًا باللون الأصفر الفاتح، جاء بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، وتميز بقصة "سترابلس" مكشوفة الكتفين مع تفاصيل ناعمة من القماش المنقوش، إضافة إلى فتحة جانبية عند الساق أضفت لمسة عصرية وأنثوية على الإطلالة.

وأكملت إطلالتها بصندل ذي كعب عالٍ باللون الفضي، مع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية البسيطة، تضمنت عقدًا عريضًا وأساور وأقراطًا صغيرة، لتمنح مظهرها لمسة من الأناقة دون مبالغة.

فرح شعبان

مكياج ناعم وتسريحة شعر انسيابية

واعتمدت فرح شعبان مكياجًا هادئًا ارتكز على الألوان الترابية مع أحمر شفاه بدرجة نود ولمسات برونزية أبرزت ملامحها، بينما تركت شعرها الأشقر منسدلًا بانسيابية مع فرق جانبي، ليمنحها إطلالة صيفية رقيقة ومتناغمة.

فرح شعبان

وظهرت في بعض الصور وهي تحمل باقة من الزهور البيضاء والعنابية، فيما التُقطت صور أخرى لها أثناء مشاركتها في الفعالية أمام منصة تحمل شعار إحدى شركات التسويق العقاري، وهو ما أضفى على الصور طابعًا راقيًا وأنيقًا.

فرح شعبان

تفاعل واسع من الجمهور

وحصدت الصور عشرات الآلاف من علامات الإعجاب ومئات التعليقات، حيث أشاد المتابعون بأناقة فرح شعبان واختيارها للألوان الصيفية الهادئة، مؤكدين أن الإطلالة جاءت بسيطة وراقية وتناسب أجواء الموسم.

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