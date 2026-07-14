إمام عاشور: احنا اتظلمنا في ماتش الأرجنتين.. وكنا بنضرب في الملعب

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال إمام عاشور :" نشكر الرئيس السيسي على دعمه المستمر لينا وحديثه يعطينا دافع لمستقبل افضل للكرة المصرية".



وقال:" إحنا اتظلمنا في ماتش الأرجنتين والحكم مكنش بيحسب حاجات كتير لينا في الماتش ".



وتابع عاشور :" إحنا كنا بنضرب في الملعب ومكنش بيحسب لينا حاجة وأي لمسة للأرجنتين كانت يتتحسب وآخر 12 دقيقة في ماتش الأرجنتتين أصعب 12 دقيقة في حياتي ".



وأكمل إمام عاشور :" خسارة مباراة الأرجنتين صدمة كبيرة لينا "