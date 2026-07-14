لا يعوض.. إمام عاشور: الواحد بيكون متفائل طول ما هو شايف محمد صلاح في الملعب

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وقال إمام عاشور :" حسام حسن زرع فينا إننا نلعب حتى صفارة الحكم وبنلعب لآخر دقيقة".

وتابع إمام عاشور :" في مباراة أستراليا في دور الـ 32 كنا حاسيين إننا هنكسب ونجيب جول الفوز وإحنا في آخر دقايق المباراة كنا هنكسب وكنا مسيطرين ".



وأكمل إمام عاشور :" محمد صلاح يعطينا دافع كبير في الملعب والواحد بيكون متفاؤل طول ما هو شايف محمد صلاح في الملعب".

ولفت إمام عاشور :" محمد صلاح لا يعوض وهو في حتة تانية خالص، صلاح إنسان متواضع وبيتكلم مع اللاعيبة كتير وأي لاعب جديد ينضم للمنتخب يعطيه تيشيرت وبيتصور معاه ".