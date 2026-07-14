إمام عاشور: كان عندي إحساس إني هجيب جول في ماتش بلجيكا في المونديال

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الألهي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وقال إمام عاشور :" المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم وتسجيل أهداف في المونديال إحساس جميل ".

وتابع إمام عاشور :" شعوري بعد تسجيل أول هدف لي في المونديال لا يوصف "، مضيفا:" منتخب مصر كان مركز في كأس العالم وكان عندي إحساس إني هجيب جول في ماتش بلجيكا ".

وأكمل إمام عاشور :" أشكر حسام حسن إني كنت جزء من منتخب مصر في المونديال ولما عرفت إني مع المنتخب كنت مبسوط جدا لإن حلم من احلامي إني أشارك في المونديال ".