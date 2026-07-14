كاس تحدد 25 أغسطس لنظر استئناف الزمالك في قضية ميشالاك

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) حددت يوم 25 أغسطس المقبل موعدا لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف المقدم من نادي الزمالك، على قرار غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قضية اللاعب البولندي كونراد ميشالاك.



وأوضح العمايرة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن جلسة الاستماع ستناقش استئناف الزمالك على الحكم الصادر من غرفة تسوية المنازعات، والذي يقضي بأحقية ميشالاك في الحصول على 503 آلاف دولار، إلى جانب فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب اعتبارا من فبراير 2025.



علي الجانب الاخر كشفت بعض المصادر داخل وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الجمعية العموميه لنادي الزمالك

وجاء بعد مراجعة كافة الترتيبات مع وزارة الشباب والرياضة قررمجلس الزمالك عقد اجتماع طارئ مساء غداً الأربعاء.

وجاء الاجتماع من اجل الإعلان عن موعد الجمعية العمومية الخاصة بشركة الكرة