إصابة 4 عسكريين كويتيين إثر استهداف قطعة بحرية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة الكويتية، إثر استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، في هجوم وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت منذ مساء اليوم صاروخًا باليستيًا، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، وتمكنت من اعتراضها والتعامل معها.

وأوضح أن الهجوم أسفر أيضًا عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، إضافة إلى سقوط شظايا في مواقع متفرقة داخل البلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، في ظل الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.