زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار

خطف حفل زفاف الممثلة الهندية أكانشا رانجان كابور والمخرج شاران شارما أنظار جمهور بوليوود، بعدما احتفل الثنائي بزواجهما وسط أجواء عائلية دافئة ورومانسية في مدينة مومباي، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، قبل أن تختتم الاحتفالات بحفل استقبال ضخم جمع نخبة من أبرز نجوم السينما الهندية.

وأقيمت مراسم الزفاف يوم 11 يوليو/ في حديقة منزل العائلة بالتزامن مع غروب الشمس، حيث حرص العروسان على أن تكون الأجواء بسيطة وخاصة، بعيدًا عن الصخب، وبحضور دائرة محدودة من المقربين.

واختار أكانشا وشاران موعدًا يحمل دلالة خاصة بالنسبة إليهما، إذ تزامن يوم زفافهما مع الذكرى الرابعة لبداية علاقتهما، ما أضفى على المناسبة مزيدًا من الرومانسية والخصوصية.

وشهدت مراسم الزواج عددًا من اللحظات العاطفية التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما بدت أكانشا متأثرة خلال تلاوة عهود الزواج، قبل أن يحتضنها شاران في مشهد مؤثر عبّر عن سعادتهما بهذه اللحظة الاستثنائية.

عليا بهات وصيفة للعروس

وكان حضور النجمة عليا بهات من أبرز مفاجآت الزفاف، إذ لم تكتفِ بمشاركة صديقتها المقربة فرحتها، وإنما أدت دورًا مميزًا بصفتها وصيفة للعروس، وظهرت وهي تساعد أكانشا في الاستعداد للمراسم.

ومن بين اللحظات التي جذبت اهتمام الجمهور، مشاركة عليا بهات في وضع زينة "الكاليري" التقليدية للعروس، وهي إحدى التفاصيل المرتبطة بطقوس الزفاف الهندية، في لقطة عكست قوة الصداقة التي تجمع النجمتين.

أجواء راقصة قبل الزفاف

وسبقت مراسم الزواج احتفالات مميزة ضمن حفل الـ"Sangeet"، الذي شهد عددًا من الفقرات الفنية والراقصة، حيث قدمت عليا بهات وصلة رقص على أنغام أغنية "Maahi Ve"، بمشاركة أنوشكا رانجان كابور، شقيقة العروس، وزوجها الفنان أديتيا سيل.

كما شارك في الاحتفالات عدد من نجوم بوليوود، من بينهم المخرج والمنتج كاران جوهر والنجمة جانفي كابور، وسط أجواء مليئة بالموسيقى والرقص والبهجة.

حفل استقبال يجمع نجوم بوليوود

واختتم أكانشا رانجان كابور وشاران شارما احتفالات زفافهما مساء 12 يوليو، بإقامة حفل استقبال فاخر شهد حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما الهندية.

وضمت قائمة الحضور عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم بوبي ديول، جاكي شروف، سوناكشي سينها، أنانيا بانداي، أثيا شيتي وفاني كابور، إلى جانب مجموعة من الفنانين والمخرجين والمنتجين.

وتحول حفل الاستقبال إلى واحدة من أبرز المناسبات الفنية والاجتماعية في بوليوود، وسط اهتمام جماهيري واسع بالصور ومقاطع الفيديو المتداولة من الاحتفالات، خاصة إطلالات النجوم واللحظات العفوية التي جمعت العروسين بضيوفهما.

وبذلك، أسدل أكانشا رانجان كابور وشاران شارما الستار على احتفالات زفافهما بعد أيام من الأجواء المبهجة، في مناسبة جمعت بين الطابع العائلي والاحتفال البوليوودي الفاخر، بينما كان حضور عليا بهات ومشاركتها في تفاصيل اليوم من أكثر اللحظات التي حظيت باهتمام الجمهور..