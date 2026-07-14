جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتقدم بخالص التهاني للشعب المصري على ما حققه المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس العالم، وتحقيقه أرقامًا قياسية للمرة الأولى في التاريخ، من بينها الوصول إلى دور الـ16، والفوز على منتخبات كبيرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، قدم أداءً قويًا خلال البطولة، وقاد المنتخب في مباريات مميزة أمام منتخبات كبيرة.

ولفت إلى أن الكابتن حسام حسن تحدث عن تعرضه لأزمة قلبية، موضحًا أنه بالفعل تعرض لمشكلة في القلب، لكن ذلك كان قبل بطولة كأس العالم، وتحديدًا قبل عام ونصف العام، خلال فترة التصفيات والاستعداد للبطولة.

وأشار إلى أن الضغوط النفسية لها تأثير كبير على القلب، مؤكدًا أن قلب "العميد" بخير، وأنه يتمتع بقلب رياضي سليم، كما أن الكابتن حسام حسن يتميز بالإنسانية، ويحظى بمحبة الجميع، وأن برَّه بأهله وحرصه على صلة رحمه ينعكسان إيجابًا على حالته النفسية والصحية.