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حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

تشهد حالة الطقس غداً و خلال الأيام المقبلة موجة حارة ساخنة على كافة الأنحاء، حيث نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لآشعة الشمس خلال ساعات النهار وذروة الحرارة، وكشفت عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى الأسبوع المقبل.

 

حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 15 يوليو إلى الأحد 19 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية الحارة الرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

موجة حر خلال الايام المقبلة

طقس شديد الحرارة

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وحارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

 

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية فوق المعدلات الفعلية المسجلة في الظل، لتصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة على القاهرة الكبرى، و40 درجة على شمال الصعيد، و44 درجة على جنوب الصعيد خلال بعض الأيام.

صحيفة الأسبوع المصرية | حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

 

استمرار الموجة الحارة في يوليو وأغسطس

كما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، بالتزامن مع ذروة فصل الصيف، وأشارت إلى أن التحسن التدريجي في الأجواء يبدأ مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي، وصولاً إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة.


 

درجات الحرارة من الأربعاء إلى الأحد

حول درجات الحرارة الأيام القادمة، المتوقعة (العظمى / المحسوسة):
 

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

  • الأربعاء والخميس والجمعة (15-17 يوليو): العظمى 35° / المحسوسة 37°
  • السبت والأحد (18-19 يوليو): العظمى 36° / المحسوسة 38°

السواحل الشمالية:

  •  تتراوح العظمى بين 30° و31°، بينما تسجل المحسوسة ما بين 33° و34° خلال الفترة.

شمال الصعيد:

  • الأربعاء والخميس (15-16 يوليو): العظمى 36° / المحسوسة 38°
  • الجمعة (17 يوليو): العظمى 37° / المحسوسة 39°
  • السبت والأحد (18-19 يوليو): العظمى 38° / المحسوسة 40°

جنوب الصعيد:

  • الأربعاء والخميس (15-16 يوليو): العظمى 41° / المحسوسة 42°
  • الجمعة والسبت (17-18 يوليو): العظمى 42° / المحسوسة 43°
  • الأحد (19 يوليو): العظمى 43° / المحسوسة 44°

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول، خاصة في ظل استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بحرارة الطقس.

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