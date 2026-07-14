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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل قمة المونديال.. إسبانيا تتفوق تاريخيًا على فرنسا في المواجهات المباشرة

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا
حمزة شعيب

يدخل منتخبا فرنسا وإسبانيا مواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط أفضلية تاريخية لصالح المنتخب الإسباني في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين.

والتقى المنتخبان في 38 مباراة بمختلف المسابقات الرسمية والودية، نجح خلالها المنتخب الإسباني في تحقيق 18 انتصارًا، مقابل 13 فوزًا لفرنسا، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

كما فرض المنتخب الإسباني تفوقه في المواجهات الأخيرة، بعدما فاز على فرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بنتيجة 2-1، ثم تغلب عليه بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى تقليص الفارق في سجل المواجهات، بينما يسعى منتخب إسبانيا لتأكيد تفوقه التاريخي وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

فرنسا وإسبانيا إسبانيا فرنسا

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