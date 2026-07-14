الهند تعلن مقتل أحد مواطنيها في هجوم على سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية مقتل مواطن هندي إثر هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان، معربة عن تعازيها لأسرة الضحية، ومؤكدة أنها تتابع ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت معلومات بشأن مقتل المواطن الهندي خلال الهجوم الذي تعرضت له السفينة أثناء إبحارها بالقرب من السواحل العُمانية، مشيرة إلى أن السفارة الهندية تواصل تقديم الدعم القنصلي اللازم لأسرة الضحية، إلى جانب متابعة أوضاع بقية أفراد الطاقم.

وأضافت أن السلطات الهندية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد ملابسات الواقعة، والوقوف على تفاصيل الهجوم، دون أن تقدم مزيدًا من المعلومات بشأن هوية الجهة المسؤولة أو طبيعة السفينة المستهدفة.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهدفت سفنًا تجارية في بحر العرب وخليج عُمان ومحيط مضيق هرمز.

ولم تصدر السلطات العُمانية، حتى الآن، بيانًا رسميًا يتضمن تفاصيل إضافية بشأن الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته، وسط متابعة دولية للتطورات وتأثيرها المحتمل على أمن الملاحة وحركة التجارة البحرية في المنطقة.

