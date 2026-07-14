مسئول إسرائيلي: تركيا تعيد بناء قدرات الجيش السوري.. وتل أبيب تستعد لسيناريوهات جديدة

كشفت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مسئول أمني إسرائيلي، أن تل أبيب تتابع عن كثب التحركات التركية داخل الساحة السورية، مشيرة إلى أن أنقرة تعمل على إعادة بناء قدرات الجيش السوري الجديد وتعزيز نفوذها في مؤسسات الدولة السورية.

وقال المسئول الأمني إن دخول تركيا إلى عمق المشهد السوري بات "مسألة وقت"، في ظل التحركات المتواصلة التي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية عسكرية وترسيخ حضور تركي طويل الأمد داخل سوريا.

وأضاف أن الوجود التركي في سوريا يشكل تحديًا معقدًا بالنسبة لإسرائيل، بسبب اتساع المصالح التركية في الساحة السورية، ما يدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى مواصلة مراقبة التطورات والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وبحسب المسئول، تركز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على متابعة النشاط التركي في عدد من المناطق السورية، من بينها الساحل السوري، والمنطقة العلوية، وحوران، وجبل الشيخ، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية حدوث تطورات ميدانية تستدعي الجاهزية.