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في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أكسيوس": ترامب يطلب من نتنياهو سحب قواته من سوريا ولبنان

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي، سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان.


وقال مسؤول أمريكي إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى التصعيد.


وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، في بيان، أن "نتنياهو أشار من جانبه إلى الحاجة إلى إنشاء مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل".


ولفت الموقع الأمريكي إلى أن طلب ترامب يكثف الضغط على نتنياهو الذي ذكر (أكسيوس) أنه من غير المرجح أن يتخذ أي خطوات ملموسة لسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها في سوريا أو لبنان قبل ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات تعتبر حاسمة لبقائه السياسي.


ويرغب كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بحسب (أكسيوس)، في السيطرة على تلك المناطق إلى أجل غير مسمى، بل إن بعضهم يضغط من أجل إقامة مستوطنات هناك.


وقد جرى هذا الاتصال بين ترامب ونتنياهو بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره السوري، أحمد الشرع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت في تركيا.


وقد سعت إدارة ترامب لعدة أشهر إلى التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا، قبل أن يتبين لها في النهاية أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي سعت إليها الإدارة الأمريكية.


وتضمنت تلك التنازلات انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا من الأراضي السورية التي احتلها منذ انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، وفقًا لما ذكره مسؤولون أمريكيون.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة احتجاجات في جنوب سوريا من جانب مواطنين سوريين اعتراضًا على وجود الجيش الإسرائيلي، كما اشتبكوا مع جنود إسرائيليين.


واجتمع وسطاء أمريكيون اليوم الثلاثاء في روما مع دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين لمناقشة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان قبل عدة أسابيع.


وفي إطار هذا الاتفاق، سحبت إسرائيل قواتها من "منطقتين تجريبيتين" تحتلهما حالياً في جنوب لبنان، وسمحت للجيش اللبناني بالانتشار هناك. وترغب الحكومة اللبنانية في بدء هذه العملية، وقد طالبت بجدول زمني واضح لمزيد من عمليات الانسحاب.


ويزعم مسؤولون إسرائيليون أنهم يريدون أن يتأكد الجيش الإسرائيلي من خلو "المنطقتين التجريبيتين" من أسلحة حزب الله وبنيته التحتية العسكرية قبل الانتقال إلى مناطق أخرى. بينما يقول الجانب اللبناني إن الجيش الأمريكي هو الذي يجب أن ينظر في ذلك.

أمريكيون وإسرائيليون ترامب نتنياهو

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