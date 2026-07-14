الخرباوي: على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي يليق بمكانة أهالي الشرقية

أكد ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ، أن محافظة الشرقية أنجبت عظماء في شتى المجالات وقدموا لمصر والبشرية الكثير .

وقال ثروت الخرباوي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مصطفى كامل أساء لمحافظة بأكملها ".

وتابع ثروت الخرباوي :" مصطفى كامل استخدم كلمات غريبة ونابية في الحديث عن محافظة الشرقية حتى وإن كان الحديث في جلسة خاصة ".

واكمل ثروت الخرباوي :" مصطفى كامل كان يتحدث في سياق تحقيق رسمي وسخر من أبناء محافظة الشرقية وهذا الحديث به سخرية وإهانة وتجريح ".





ولفت ثروت الخرباوي :" تقدمت ببلاغ للنائب العام لإجراء تحقيق في هذا الأمر "، مضيفا:" نحن أمام حقيقة ان النخب الفنية تتحدث بكلام لا يتماشى مع الذوق المصري ".

واكمل ثروت الخرباوي :" على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي بشكل محترم يليق بمكانة أهالي الشرقية و نقابة المهن الموسيقية ".